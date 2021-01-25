Пермь, , 08:13 — REGNUM В Пермском крае в 2020 жители 26 населённых пунктов получили доступ в интернет. Работа по строительству точек бесплатного Wi-Fi доступа продолжится и в 2021 году. Планируется, что к интернету подключат еще 39 населённых пунктов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

За 2020 год в рамках реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» связисты проложили почти 3 тыс. километров волоконно-оптических сетей связи и установили в каждом из населенных пунктов публичную точку бесплатного Wi-Fi-доступа.

И. о. министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев подчеркнул, что программа об устранении цифрового неравенства является важным проектом для региона. Она охватывает малые населенные пункты, в которых наиболее остро существует потребность в доступе к сети интернет.

«В 2020 году программа была скорректирована, и теперь уже населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек будут оборудованы не только точками доступа в интернет, но и базовыми станциями сотовой связи. Так, в перспективе около 700 населенных пунктов будут оборудованы точками Wi-Fi-доступа, свыше 100 населенных пунктов — станциями сотовой связи. Таким образом, программа повышает уровень жизни горожан и, в частности, открывает перед ними возможности онлайн-пользования госуслугами», — сказал глава министерства.