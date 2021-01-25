Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM В Восточно-Казахстанской области отменили занятия в школах из-за сильных морозов, сообщили 25 января в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

На дистанционное обучение временно перевели учащихся 1−11 классов первой смены, а также студентов 1−2 курсов колледжей. Режим для школьников изменили в Семипалатинске, Риддере, Глубоковском, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском, Уланском и Шемонахинском районах.

На дистанционное обучение также перевели школьников Караганды, Темиртау и Сарани.

Отметим, утром 25 января температура воздуха в Усть-Каменогорске опустилась до 32 градусов мороза. К вечеру ожидается повышение температуры до 16 градусов ниже ноля.