Ульяновск, , 08:02 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса смягчили часть ограничительных мер, касающихся работы отдельных организаций, но при этом продлили действие санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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До 28 февраля в регионе продлеваются ограничительные меры в части соблюдения перчаточно-масочного режима, также по-прежнему рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. Региональные власти напоминают, что посетители без масок не должны быть допущены в объекты торговли и транспорта — вплоть до отказа в обслуживании с фиксации факта правонарушения.

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Кроме того, проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований и концертов, а также ярмарок допустимо только после согласования оперативным штабом.

Как и ранее, во всех муниципальных образованиях следить за соблюдением данных мер будут мобильные и санитарные патрули с привлечением медицинских работников и добровольцев. Проверками будут охвачены общественные места — главным образом, транспорт, объекты торговли и обслуживания

Напомним, в Ульяновской области организациям и индивидуальным предпринимателям, занятых в сфере пассажирских перевозок, рекомендовано оказывать услуги при условии оснащения посадочных мест защитными экранами. В связи с чем в салонах транспорта — автобусах, трамваях и троллейбусах — устанавливаются бактерицидные рециркуляторы воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, этим же указом введён ряд послаблений. В частности, возобновляется проведение банкетов и корпоративов, начинают работу детские игровые комнаты, с 30% до 50% увеличивается количество зрителей спортивных и культурных мероприятий. Кроме того, для граждан старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями режим обязательной самоизоляции становится рекомендательной мерой.

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