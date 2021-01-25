Пермь, , 08:00 — REGNUM После продолжительных морозов в Пермский край приходит потепление, которое будет, согласно метеопрогнозам, аномальным. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), пик потепления ожидается 25 января.

В течении недели (25−31 января) температура воздуха на северо-западе региона в среднем окажется выше нормы на 10−11°С, а на остальной территории края — на 7−9°С выше нормы. На севере края синоптики прогнозируют сильные снегопады, причем на крайнем северо-востоке осадков может быть втрое больше нормы.

Пик потепления ожидается вечером в понедельник 25 января. Уже сейчас температура по юго-западу края приблизилась к нулевой отметке. Во второй половине дня на большей части края, за исключением северо-востока, температура повысится до 0…+1°С, по западу до +2°С.

В Перми максимум температуры может превысить суточный рекорд (+1,2°С), установленный в 1959 году. Вероятность температурного рекорда специалисты ГИС-центра ПГНИУ оценивают в 50%.

Оттепель будет кратковременной и не превысит несколько часов. В ночь на 26 января с юга поступит более прохладный воздух, и температура понизится до −2…−5°С.