Омск, , 07:52 — REGNUM Прививки от коронавируса сделали 5923 жителя Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в областном министерстве здравоохранения.

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В том числе второй компонент вакцины «Спутник V» получили уже 1738 человек.

По данным минздрава, в Омскую область в ближайшее время поступит большая партия препарата. Вакцину распределят по поликлиникам города и центральным районным больницам.

Напомним, по состоянию на 24 января в Омской области выявлено 35 964 носителя коронавируса, выздоровели 22 824 человека, скончались 1052 пациента с коронавирусной инфекцией.

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