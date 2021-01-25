Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновской области смягчают ограничительные меры, принятые в условиях пандемии коронавируса. Помимо проведения массовых мероприятий и изменения работы предприятий общепита, послабления коснулись детских игровых комнат, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Изменение внесены главой региона Сергеем Морозовым в указ о введении режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. Согласно новым решениям, в Ульяновской области отменяют запрет нахождения несовершеннолетних без сопровождения родителей в торговых заведениях и торгово-развлекательных центрах.

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Кроме того, в регионе возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, но при этом организаторы должны соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора в части численности детей: из расчёта четыре кв. метра на одного человека, но одновременно на одной площадке должно быть не более восьми детей.

Как сообщало ИА REGNUM в Ульяновской области также разрешено проведение банкетов, свадеб и корпоративов, также увеличивается с 30% до 50% количество зрителей спортивных и культурных мероприятий, режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан становится рекомендательной мерой.

Напомним, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 42 289 выздоровели 38 605 человек, от COVID-19 скончались 575 пациентов.

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