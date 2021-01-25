Новотроицк, Оренбургская область, , 07:44 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области вечером 24 января произошел пожар в жилом доме. Погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве предварительной причиной возгорания назвали неосторожность при курении. В ликвидации пожара задействовали 12 пожарных и три спецмашины.

Стоит отметить, что в Новотроицке с начала 2021 года складывается неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них. Об этом на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципалитета доложил заместитель начальника ОНД и ПР по Орску и Новотроицку Иван Матяк.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу в жилом секторе, в текущем году установилась негативная тенденция роста количества пожаров и последствий от них. В связи с чем необходимо активизировать не только работу профилактических групп, но и увеличить их количество. Кроме того, необходимо организовать регулярное информирование населения о мерах пожарной безопасности, задействовав при этом все виды средств массовой информации», — сказал он.