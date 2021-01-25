Кемерово, , 07:42 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 января, за прошедшие сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 113 случаев, 23 января — 115 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 23, Кемерово — 19, Междуреченск — 12, Белово — шесть, Калтан — пять, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Мыски — четыре, Осинники — четыре, Юрга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Кемеровский МО — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Анжеро-Судженск — три, Прокопьевск — три, Таштагольский МР — три, Топкинский МО — три, Яшкинский МО — три, Березовский — два, Яйский МО — два, Киселевск — один, Юргинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За сутки 157 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 28 830 случаев заражения коронавирусом, 26 421 человек выздоровел, 511 пациентов скончались, медицинскую помощь получают 1898 кузбассовцев с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находятся 3654 человека.