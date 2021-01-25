Красноярск, , 07:40 — REGNUM В горных районах Красноярского края 25 января лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также угроза схода лавин сохраняется 25 января в горных районах Тувы и Хакасии, уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли под снежной лавиной в Красноярском крае. Трагедия произошла в ночь на 9 января в Норильске.

Читайте также: По делу о гибели семьи под лавиной задержан сотрудник мэрии Норильска