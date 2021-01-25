Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области смягчили ряд ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом в части проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и культурных событий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Изменение внесены в указ о введении режима повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. Региональные власти отмечают, что с учётом рекомендаций управления Роспотребнадзора разрешено оказание услуг по проведению банкетов, свадеб, корпоративных и торжественных мероприятий. При этом на один час продлевается время работы предприятий общественного питания — до 23:00.

Также принято решение об увеличении количества зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий с 30% до 50%.

Кроме того, разрешено проводить регистрацию брака в торжественной обстановке с присутствием не более десяти гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 января режим самоизоляции для пожилых граждан, который носил обязательный характер, стал рекомендательным.

По данным оперативного штаба России на 24 января, с начала пандемии в Ульяновской области всего подтверждено 42 289 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 238. Вылечились 38 605 человек, умерли 575 пациентов с коронавирусом.

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