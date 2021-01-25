Пекин, , 07:31 — REGNUM Снег и слякоть с порывистым ветром ожидается северных частях Китая с начала недели и до 26 января, сообщает агентство Синьхуа.

Температура воздуха в некоторых районах Внутренней Монголии, провинций Хэйлунцзян и Цзилинь понизится более чем на 12 градусов Цельсия за указанный период, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Сильный туман ожидается в ряде районов провинция Ляонин, Шаньдун, Хэнань, Аньхой, Цзянсу, Сычуань и в городе центрального подчинения Тяньцзине 25 января. Из него видимость в Шаньдуне и Чунцине снизится до менее 200 метров.

Дымка окутает части северных и центральных районов Китая с 24 по 27 января. Под влиянием предстоящего холодного фронта дымка рассеется с севера на юг, уже начиная с 28 января.