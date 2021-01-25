Ульяновск, , 07:23 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 25 января, режим самоизоляции для пожилых граждан, который носил обязательный характер, стал рекомендательным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Изменения в указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса внёс губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Согласно решению, с 25 января режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, стал носить рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, режим обязательной самоизоляции для указанной категории лиц стал обязательным 16 ноября, затем он несколько раз продлевался. Для одиноко проживающих пенсионеров организована доставка продуктов питания и лекарств добровольцами и социальными работниками. В 2020 году власти заявляли, что режим ограничений привел к снижению количества заболевших из категории людей старше 65 лет.

Для поддержания физической активности пенсионеров центры долголетия организовали спортивные тренировки в онлайн-режиме по программе «Старшее поколение» — в частности, проводятся занятия по йоге, оздоровительной и силовой гимнастике, фитнес-тренировки.

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