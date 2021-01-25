Владивосток, , 07:31 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выдано 218 (220 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, скончались ещё пять пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 25 января с начала пандемии в регионе зарегистрировано 35 053 носителя коронавируса, выздоровели 26 282 (+105 за сутки) человека.

Не справились с осложнениями от коронавируса в общем 493 пациента, пять новых смертей зарегистрировано 24 января, днём ранее скончались от COVID-19 ещё шесть человек.

Массовая вакцинация населения продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за сутки выявлено 158 случаев заражения коронавирусом.