Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Точное количество готовых к применению доз вакцины от COVID-19 не смогли указать власти США. Об этом 25 января сообщил в эфире телеканала Fox News врач-инфекционист Рошель Валенски, возглавивший федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при администрации президента США Джозефа Байдена.

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Валенски указала, что основная проблема, которая досталась новому американскому руководству от администрации экс-президента Дональда Трампа, — это отсутствие информации о том, каким количеством доз вакцины от COVID-19 располагают власти страны.

«Если я не могу сказать этого вам, то я не могу сказать этого губернаторам, а они не могут довести это до представителей сферы здравоохранения на местах», — пояснила Валенски.

По словам главы CDC, отсутствие информации о количестве готовых доз вакцины порождает множество связанных проблем. В такой ситуации невозможно спрогнозировать, какое количество центров вакцинации нужно открыть, сколько специалистов надо задействовать и сколько пациентов пригласить на вакцинацию.

В свою очередь, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн заявил, что у администрации Трампа попросту не было графика распределения вакцин, особенно вне пределов домов престарелых и медучреждений. Разработку плана поставки препарата Клайн назвал приоритетной задачей новой администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США официально разрешили проводить пациентам прививку от COVID-19 разными вакцинами, несмотря на то, что результаты такого смешивания препаратов не изучены до конца.

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