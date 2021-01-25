Бердск, Новосибирская область, , 06:40 — REGNUM В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали информацию об избиении четвероклассника в Бердске. В минобре заявили, что им об этом случае стало известно поздно вечером 22 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что СКР назначил доследственную проверку после избиения 10-летнего школьника одноклассниками.

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«Комиссия министерства образования Новосибирской области выехала в Бердск в связи с сообщениями об избиении в школе № 5 г. Бердска, — заявили в министерстве. — С управлением образования г. Бердска по ситуации в школе министерство начало работу в субботу 23 января, сегодня для рассмотрения всех обстоятельств дела в школу выезжают специалисты министерства образования».

О результатах работы комиссии министерство обещает сообщить дополнительно.