Каракас, , 06:27 — REGNUM Результаты клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» были обнародованы медиками Венесуэлы. Выступление руководителя исследований вакцины, венесуэльского врача Алексиса Гарсия Пиньеры, 25 января транслировалось в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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По словам медика, для клинических испытаний были отобраны 300 добровольцев, из них 200 получили первую дозу российской вакцины, а 40 человек уже получили обе дозы вакцины. На настоящий момент не было выявлено никаких тяжёлых побочных эффектов, либо случаев гибели среди добровольцев.

Среди лёгких побочных эффектов наблюдались головная боль, общее недомогание как при гриппе и боль в месте введения вакцины. Как отметил Пиньера, результаты клинических испытаний полностью совпадают с теми, что были получены ранее российскими медиками и с результатами вакцинации в Аргентине.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании соглашения о производстве вакцины «Спутник V» на территории Венесуэлы между властями латиноамериканской страны и российским фондом РФПИ.

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