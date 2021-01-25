Бердск, Новосибирская область, , 05:06 — REGNUM В Новосибирской области после избиения 10-летнего школьника одноклассниками начата доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Из сообщения СМИ следует, что днём 21 января в городе Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.