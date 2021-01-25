Новосибирск, , 05:01 — REGNUM В Новосибирской области имеется запас инсулина минимум на четыре месяца. Об этом заявили в министерстве здравоохранения региона, комментируя информацию о дефиците препарата, появившуюся в некоторых местных СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональном минздраве уточнили, что в настоящий момент на склад «Новосибоблфарма» поступил инсулин на сумму 178 миллионов рублей.

«К нам, разумеется, тоже обращаются пациенты по поводу проблем, связанных с обеспечением инсулином. Как правило, это конкретные препараты определённой торговой марки. Все данные мы передаем Минздраву. И, нужно сказать, Минздрав старается разобраться и достаточно быстро решить вопрос и обеспечить инсулином каждого человека, который обратился, — прокомментировала руководитель региональной общественной организации поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина. — Но тут нужно понимать, что для того, чтобы разобраться в ситуации, необходимо личное обращение конкретного человека».

В минздраве также подчеркнули, что единичные случаи обращений по поводу невыдачи инсулина в конце 2020 и начале 2021 года касались только обеспечения препаратами именно по торговому названию. В министерстве уверили, что все подобные обращения всегда оперативно отрабатываются с каждым пациентом.

В настоящее время в регионе разрабатывается механизм удалённой выписки рецепта — чтобы максимально упростить выдачу льготных лекарственных препаратов.