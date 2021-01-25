Арсеньев, Приморский край, , 05:07 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Арсеньев 24 января посетил авиационный завод «Прогресс», где проходили сборку и испытания вертолёта Ка-62, который считается одной из последних разработок отечественного гражданского вертолётостроения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Кожемяко высоко оценил лётные характеристики воздушного судна и подтвердил намерения купить несколько таких машин для перевозки пассажиров на севере Приморья.

Вертолёт Ка-62 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пассажиров, оказания экстренной медицинской помощи до экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Губернатор выразил уверенность, что вертолёт получит так называемый «сертификат типа» осенью 2021 года. Ка-62 может перевозить до 15 пассажиров со скоростью до 300 км/час. Расход топлива и другие эксплуатационные характеристики у него в два раза лучше, чем, например, у Ми-8.

«С учётом того, что вертолёт будет производиться в Приморье, есть центр обучения пилотов и база технического обслуживания, это будет хорошая замена вертолётам, которые сейчас летают по отдалённым районам и перевозят пассажиров. Мы планируем первые два вертолёта приобрести сразу, как только они получат сертификат типа. Заменим машины, которые летают по Красноармейскому, Тернейскому и Пожарскому районам. Кроме того, вопрос применения Ка-62 рассмотрят и в региональной авиакомпании, которая сейчас создается в крае», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области выставлен на продажу вертолёт Ка-226, который числился за областной больницей. Объявление опубликовано на интернет-сервисе «Авито». Продавец предлагает винтокрылую машину 2008 года выпуска за 36,6 млн рублей.