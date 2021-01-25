Новосибирск, , 04:51 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году, несмотря на сложность формирования бюджета, финансовая поддержка садоводов сохранится и составит более 17,3 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По словам Лещенко, аналогичный объём средств был выделен и в 2020 году.

«В 2020 году 115 садоводческих объединений нашей области получили государственную поддержку из средств областного бюджета: им была компенсирована часть затрат на строительство и ремонт 139 объектов инфраструктуры СНТ», — уточнил министр.

Наибольшее число объектов, за строительство которых садоводческие объединения получили компенсацию в прошедшем году, относится к системе электроснабжения, далее — внутренние дороги и объекты водоснабжения.

Согласно официальным данным, в регионе коллективным и индивидуальным садоводством занимаются около 420 тысяч человек, функционирует 1366 садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан.