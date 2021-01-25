Новосибирск, , 04:42 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшую неделю минтранс совместно с полицией и управлением Роспотребнадзора провели 90 рейдов в общественном транспорте. За нарушение масочного режима составлено 19 административных протоколов — нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

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"Пассажиры без средств индивидуальной защиты встречаются, но их заметно меньше, — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. — Основная работа сейчас направлена на разъяснение гражданам необходимости правильного ношения масок: люди надевают маски, при этом не закрывая органы дыхания, либо используют шарфы и всевозможные платки».

По словам главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по региону Евгения Новикова, на сегодняшний день наблюдается прирост заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Среди работников транспорта заразившихся от общего числа 4% — 441 человек. Среди населения — от общего числа 14,5% (4 499 человек).