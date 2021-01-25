Владивосток, , 04:34 — REGNUM В 2020 году в Приморье победителями краевого конкурса грантов стали 78 некоммерческих организаций (НКО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Общий размер финансирования конкурса грантов — 65 млн рублей, в том числе почти пять млн направлено на развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и культуры российского казачества, включая военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Еще 48 НКО победили в конкурсе президентских грантов и привлекли в целом 92 млн рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается реализация проекта «Поклонный крест», который направлен на сохранение исторической памяти, выражение почтения подвигу павших в годы Великой Отечественной войны.