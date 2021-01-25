Кемерово, , 04:26 — REGNUM В Кемерове на утро сегодня, 25 января, температура воздуха составила — 38 °C. В ближайшие дни сильные морозы сохранятся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С 25 по 29 января в Кемеровской области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами — 35 °C и ниже», — таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня ночью, 25 января, температура воздуха в регионе ночью опустилась до 33…-38 °С, по северу при проясненияхдо — 43 °C, по югу местами — 23,-28 °С. Днём потеплеет до −27…−32 °С, по северу до — 37 °C.

В Кемерове ночью температура воздуха составляла −36…−38 °С, днём прогнозируется до −30…−32°С.