Владивосток, , 04:22 — REGNUM В Приморье продолжается реализация проекта «Поклонный крест», который направлен на сохранение исторической памяти, выражение почтения подвигу павших в годы Великой Отечественной войны. Проект нацелен на духовно-патриотическое воспитание молодёжи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Проект реализует Даубихинское городское казачье общество из Арсеньева. Некоммерческая организация в 2020 году на эти цели выиграла краевой грант — почти миллион рублей.

Речь идёт о создании так называемых «поклонных крестов» — монументальных сооружений, которые традиционно делают из камня или дерева и устанавливают на земле, вне храма, где каждый желающий может подойти к кресту и помолиться.

Деревянные восьмиконечные кресты должны появиться в 12 селах Анучинского округа и Яковлевского района, где раньше ничего подобного не было, а также в Арсеньеве. Воспитанники приходских воскресных школ и кадеты казачьих классов, в свою очередь, подготовят информацию о павших в боях Великой Отечественной войны земляках, чьи имена с разрешения родственников позже разместят на специальных табличках на поклонных крестах. Таким образом, проект увековечит память об участниках войны.

За 2020 год уже изготовлено и установлено восемь крестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеранские организации Нижнего Новгорода намерены пожаловаться президенту России Владимиру Путину на чиновников, распорядившихся убрать из местного Кремля памятник летчикам-героям Советского Союза.