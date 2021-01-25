Кито, , 04:21 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca одобрило национальное агентство по санитарному регулированию, контролю и надзору Эквадора. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Был одобрен импорт и последующее использование на территории Эквадора препарата «Вакцина AstraZeneca COVID-19». Запланировано ввезти 5 млн доз вакцины, чтобы привить 2,5 млн граждан страны и таким образом сдержать распространение опасного заболевания. Отмечается, что прибытие этой вакцины в страну должно стать началом конца пандемии коронавируса.

Массовая вакцинация с использованием препарата Pfizer началась в Эквадоре 21 января. Власти страны заключили договора на поставку 18 млн доз вакцин от COVID-19 производства различных компаний. Запланировано привить около 60% населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эвадор получил из Нидерландов восемь тысяч доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эквадоре начинается «нулевой этап» вакцинации от COVID-19