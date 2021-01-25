Новосибирск, , 04:12 — REGNUM В Новосибирске, по данным сервиса «Яндекс. Погода», на 8:00 (время местное) сегодня, 25 января, температура воздуха составила — 39 °C. В Западно-Сибирском гидрометцентре отмечают, что местами температура воздуха опустилась до — 40 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«25 января в первой половине дня преимущественно без осадков. Местами изморозь, дым, дымка. Ветер южный, юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха — 35, — 37 °C, местами — 38, — 40 °C. На дорогах местами гололедица», — уточнили синоптики прогноз на день.

При этом, в Новосибирской области в ближайшие дни сильные морозы с минимальной температурой воздуха до — 40 °C сохраняться.

В мэрии Новосибирска предупредили, что в связи с этим возможны нарушения работы транспорта, коммунальных служб, аварии на системах газоснабжения, рост количества пожаров и случаев обморожения людей.