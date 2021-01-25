Мехико, , 04:06 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Об этом сам национальный лидер сообщил 25 января в своём Twitter.

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Президент Мексики проинформировал граждан страны о том, что у него подтверждено заражение коронавирусом. По словам Обрадора, у него лёгкая форма заболевания, национальный лидер уже получает лечение.

Кроме того, президент Мексики уточнил, что настроен оптимистично и призвал сограждан продолжать «двигаться вперёд». Заменять его на традиционных утренних пресс-конференциях Обрадор назначил министра внутренних дел Ольгу Санчес Кордеро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики Лопес Обрадор и президент РФ Владимир Путин назначили время телефонного разговора по вопросам поставки вакцины от COVID-19.

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