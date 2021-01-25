Пекин, , 03:08 — REGNUM Тематический парк Universal уже полностью построен и готов к открытию в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Парк расположен в восточном пригороде Пекина Тунчжоу и состоит из тематического парка американской киностудии Universal, торгово-развлекательного района Universal CityWalk, а также двух отелей.

В парке расположено 37 развлекательных заведений и тематических аттракционов, 80 ресторанов и 30 магазинов. Строительство парка стартовала в августе 2018 года. Парк планируется к открытию в мае текущего года, заявил глава районного правительства Чжао Лэй.

Парк уже сейчас осуществляет все необходимые для открытия приготовления, включая украшение интерьеров, тестирование инфраструктуры, обучение персонала и служебные репетиции. Ожидается, что парк после открытия будет принимать более 10 млн гостей в год.