Москва, , 08:47 — REGNUM Программа «Московский акселератор» победила в номинации «Решения для бизнеса» на международном конкурсе BRICS Solutions Awards. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Проект был разработал столичными властями с целью обеспечить развитие технологичных решений в разных секторах экономики. Для этого среди предпринимателей и разработчиков перспективной продукции проводят обучение в рамках тематических курсов. По оценке международного жюри, программа является социально-экономическим и технологическим прорывом.

«Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций», — сказала Сергунина.

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