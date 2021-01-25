Пекин, , 01:45 — REGNUM Китай скорректировал и оптимизировал план работы железных дорог страны на время пика транспортных перевозок на время Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), начиная с 19 января в общей сложности 325 пассажирских и 114 грузовых поездов было добавлено в расписание по всей стране для того, чтобы справиться с возросшим наплывом пассажиров и грузов.

Корректировка расписания также приняла во внимание новые железнодорожные линии, которые были запущены в эксплуатацию в конце 2020 года и начале 2021 года, а также противоэпидемиологические требования и меры профилактики.

Транспортный пик Фестиваля весны в Китае продлится с 28 января по 8 марта текущего года.

Учитывая почти 60% падение в годовом исчислении объемов бронирования железнодорожных билетов, компания ранее снизила свой прогноз железнодорожных поездок на указанный период до 296 млн. Ранее оператор ожидал 407 млн поездок по всей стране.