Брюссель, , 01:38 — REGNUM Несколько десятков человек были задержаны сотрудниками полиции после несанкционированной акции протеста против полицейского насилия в Брюсселе. Об этом 24 января сообщает телеканал RTBF.

Несколько сотен демонстрантов собрались на площади Монт Дез Арт возле Центрального вокзала Брюсселя с плакатами, призывающими сдерживать полицейский произвол. При этом акция не была санкционирована властями из-за действующих в стране санитарных ограничений.

Акция проходила мирно, но когда стянутые на площадь бойцы полицейского спецназа потребовали от манифестантов разойтись, около трети участников акции протеста отказалась это сделать. Для разгона демонстрантов был применён слезоточивый газ. Были задержаны несколько десятков человек, им были выписаны штрафы за нарушение карантина, составляющие в Бельгии минимум €250.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста против ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.

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