Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Ограничение на въезд на территорию США для граждан, побывавших в ЮАР, ввёл президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Об этом 24 января сообщает агентство Reuters.

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Решение было принято с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции и нового штамма коронавируса, действие ограничения начнётся с 30 января. Также американский лидер готовится отменить 25 января ограничение на въезд в США для граждан Бразилии, Великобритании, Ирландии и стран Шенгенского соглашения. Ряд специалистов высказали сомнения в эффективности существующих на настоящее время вакцин для борьбы с южноафриканским штаммом.

Напомним, в США с 21 января действует обязательный карантин для всех прибывающих в страну из-за рубежа воздушным транспортом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных случаев заражения в США превысило 25 млн.

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