Анкара, , 00:09 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 5277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 140 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 24 января.

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Согласно официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в стране увеличилось до 2 429 605, смертельных случаев — до 25 073.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на заседании научного совета заявил, что вторая часть (6,5 млн доз) партии в 10 миллионов доз вакцин поступит в Турцию утром 25 января.

По его словам, поставки вакцины от COVID-19 в страну осуществляются по плану и не отстают от установленного графика.