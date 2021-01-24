Москва, , 23:25 — REGNUM За прошедшие сутки представители российских миротворческих сил сопроводили из Еревана в Степанакерт автобусы еще со 137 беженцами. Об этом 24 января сообщает Минобороны РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт прибыло 137 беженцев», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также уточняется, что в общей сложности в свои жилища в Нагоном Карабахе из Армении на сегодняшний день вернулись 50 658 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что число погибших военнослужащих Армении в Нагорном Карабахе в ходе осенних боевых действий не превышает четырёх тысяч.

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