Вашингтон, , 22:15 — REGNUM С момента релиза Among Us на консоли Switch было продано 3,2 млн копий игры. Об этом 24 января сообщил портал Game Rant со ссылкой на компанию SuperData.

Речь идёт только о продажах цифровых версий, однако стоит отметить, что Among Us вообще не продаётся на физических носителях. Издание обратило внимание, что в отчёт попал только декабрь, а поскольку релиз игры состоялся 15 декабря 2020 года, то это означает, что 3,2 млн копий были проданы всего за полмесяца.

Among Us — многопользовательская игра в научно-фантастическом сеттинге (мир игры), выполненная в стиле «Мафии». Геймерам предлагается найти предателей среди экипажа или выполнить поставленые перед ними задачи. Предатели выигрывают в случае, если им удаётся скрытно убить необходимое количество членов команды или совершить крупную диверсию.

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