Москва, , 22:12 — REGNUM Золотые медали, которые выиграли российские биатлонистки в эстафете четыре на шесть километров на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, вызвали «шквал» комментариев интернете. Пользователи выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

«Молодцы. Всё этапы прошли достойно. Поздравляю!», — пишет Ламара Т.

Многие пользователи выразили слова благодарности российским спортсменам. По их видению, команда сработала слажено, что и обеспечило ей уверенную победу.

«Ну, молодцы! Поздравляю, сразу настроение поднялось», — написал Mansur S.

Некоторые комментаторы отметили, что Россия после допинговых скандалов возвращает лидерские позиции в области спорта. Российские биатлонистки стали явным доказательством данной тенденции.

«Все сработали молодцом! Как в былые времена», — поделился мнением Сергей К.

Пользователи уверены, что у России сформировалась сильная и уверенная в себе команда женского биатлона, которая, в будущем, ещё не раз обеспечит присутствие российского флага на спортивном пьедестале.

«Смотрел. Был сильно удивлён и счастлив. Только так нужно показывать силу нашей страны. Ждём ЧМ2021, биатлон жив!», — считает Михаил А.

Напомним, 24 января российские биатлонистки выиграли золотые медали в эстафете четыре на шесть километров на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.