Москва, 24 января 2021, 22:12 — REGNUM Золотые медали, которые выиграли российские биатлонистки в эстафете четыре на шесть километров на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, вызвали «шквал» комментариев интернете. Пользователи выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.
«Молодцы. Всё этапы прошли достойно. Поздравляю!», — пишет Ламара Т.
Многие пользователи выразили слова благодарности российским спортсменам. По их видению, команда сработала слажено, что и обеспечило ей уверенную победу.
«Ну, молодцы! Поздравляю, сразу настроение поднялось», — написал Mansur S.
Некоторые комментаторы отметили, что Россия после допинговых скандалов возвращает лидерские позиции в области спорта. Российские биатлонистки стали явным доказательством данной тенденции.
«Все сработали молодцом! Как в былые времена», — поделился мнением Сергей К.
Пользователи уверены, что у России сформировалась сильная и уверенная в себе команда женского биатлона, которая, в будущем, ещё не раз обеспечит присутствие российского флага на спортивном пьедестале.
«Смотрел. Был сильно удивлён и счастлив. Только так нужно показывать силу нашей страны. Ждём ЧМ2021, биатлон жив!», — считает Михаил А.
Напомним, 24 января российские биатлонистки выиграли золотые медали в эстафете четыре на шесть километров на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве.