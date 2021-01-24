Салехард, 24 января 2021, 21:34 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 95 случаев.
Основные очаги заражения на 24 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 12; Муравленко — 10; Губкинский — 9; Ноябрьск — 8.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 24 января 35 128 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 30 270 человек, 370 пациентов с COVID-19.