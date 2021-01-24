Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Цифровой релиз Cyberpunk 2077 стал самым масштабным в истории видеоигр. Об этом 24 января сообщил портал Game Rant.

Согласно последним данным с момента релиза игры в мире было продавно около 10,2 млн её цифровых копий. В эти цифры были включены копии Cyberpunk 2077, которые геймеры в итоге вернули магазинам. Отмечается, что около 80% цифровых продаж пришлись на ПК-версию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что художник студии CD Projekt Red Леа Леонович выложила в сеть концепт-арты, на которых изображена ранняя версия Джонни Сильверхенда, роль которого в Cyberpunk 2077 исполнил Киану Ривз. Многие поклонники игры отметили, что после того, как актёр согласился сыграть персонажа, общий образ и стиль Сильверхенда не изменился.

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