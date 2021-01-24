Иерусалим, , 21:19 — REGNUM Власти Израиля приняли решение приостановить авиарейсы с 26 по 31 января 2021 года, сообщает газета Haaretz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Отмечается, что соответствующую меру приняли с целью остановить распространение заражений SARS-CoV-2.

«Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично запечатать страну», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре наращивание сотрудничества двух стран, в том числе в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Читайте также: РФ и Израиль обсуждают совместный выпуск вакцин от коронавируса