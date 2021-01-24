Подгорица, , 21:16 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом, еще два человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает 24 января черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на данные института общественного здоровья Черногории.

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В сообщении говорится, что из двух скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 83 года, а самому младшему — 82.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 58 316, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 768 человек.

Напомним, что 23 января в Черногории выявили 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и один смертельный случай.