Москва, , 21:08 — REGNUM Временная блокировка аккаунта главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в соцсети Facebook, после снятия которой он всё равно не имеет возможности публиковать новые сообщения, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 24 января в социальной сети Facebook.

Блокировка TheDigitalWay

«Глобалисты владеют СМИ, социальными сетями и только они решают, кому можно говорить, а кому заткнуть рот. Пример Дональда Трампа был очень показательным для всего мира! А вот теперь на этом примере в США, я уверена, многие страны сейчас задумаются, что делать и как жить дальше!», — пишет Нелли М.

Многие пользователи оказались возмущены таким действием со стороны руководства социальной сети. По их видению, российским властям необходимо жёстко ответить на попытку устроить цензуру для главы Роскосмоса.

«Заблокировать фейсбук и дело с концом. Такая дурацкая пропаганда идёт против власти! … Рогозин прав! Двуличие США удивляет, но соглашаться с этим нельзя!», — написал Иван Ч.

Некоторые даже предложили отказать США в доставке спутников в космос с территории России. Они уверены, что решение соцсети носит политический характер и было организовано в правительстве Соединённых Штатов.

«Ответить нужно. Заблокировать запуск спутников», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Нашлись и те, кто призвал не искать в данном инциденте какого-либо политического подтекста. Они отметили, что Facebook часто блокирует аккаунты людей, за различные мнения без объяснения.

«Они банят и за гораздо более нейтральные и толерантные посты. Причем за те даже, которые содержат негатив в адрес России. Поистине загадочен сей фейсбук», — поделилась мнением Alida P.

Напомним, 24 января Facebook заблокировал аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.