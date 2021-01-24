Скопье, , 20:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 23 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 1466 человек в стране выявили 183 носителя коронавируса. Еще 1731 человек выздоровел.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 90 654 случая заражения. 2 785 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа шесть — за последние сутки. 78 154 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 9 715 человек, из них 315 находятся в больничных учреждениях.

Македонские аналитики отмечают новый рост смертности среди пациентов с COVID-19 на фоне общего понижения ежедневно выявляемого числа новых носителей. В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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