Женева, Швейцария, , 20:45 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 97 464 094 человека, за последние сутки на планете Земля зафиксировано 577 301 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит в воскресенье, 24 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лабораторные исследования на коронавирус (сс) Merh News Agency

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 13 688 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 112 689.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 600 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки.

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