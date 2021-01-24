Тюмень, , 20:35 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 158 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 января коронавирусом заразились 27 194 человека. Выздоровели 25 580 человек, скончались 238 пациентов с COVID-19.