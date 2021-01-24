Лондон, , 20:07 — REGNUM Более 30 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Великобритании. Об этом 24 января свидетельствуют обнародованные данные минздрава страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в результате этого стало составлять более 3,6 млн.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Великобритании скончались 1348 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет более 97,9 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 33 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2 было выявлено за сутки в Британии днем ранее.

Читайте также: В Британии за сутки выявили более 33 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2