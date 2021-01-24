Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Общее количество выявленных на территории США подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 25 млн. Об этом 24 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, общее число носителей SARS-CoV-2 в стране достигло 25 003 695.

Отмечается, что всего в США от COVID-19 скончались 417 538 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января университет Джонса Хопкинса сообщил, что за минувшие 24 часа на территории США выявили почти 170 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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