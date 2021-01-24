Берлин, , 18:32 — REGNUM На предприятии авиастроительной компании Airbus в Гамбурге (Германия) произошла вспышка коронавируса, передает телеканал NTV

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Отмечается, что SARS-CoV-2 был выявлен у 21 работника предприятия, на карантин были отправлены около 500 сотрудников. Власти города сейчас выясняют, как инфекция попала на предприятие.

Напомним, компания Airbus является крупнейшим работодателем в Гамбурге, там трудятся более 12 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января агентство Associated Press распространило информацию о том, что темпы увеличения летальных исходов от COVID-19 в Германии стремительно растут, несмотря на уменьшение числа новых случаев заражения.

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