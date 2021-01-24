Москва, , 17:57 — REGNUM Социальная сеть «Вконтакте» восстановила работу после сбоя, сообщили в соцсети.

По данным Downdetector, сбои начались около 17:00 мск. Более половины пользователей сообщили о проблемах с загрузкой сайта, 41% сообщили о проблемах с доставкой сообщений, еще 6% пожаловались на проблемы со входом в свой аккаунт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 января, в ряде российских городов были зафиксированы сбои в работе операторов связи «Билайн», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком» и Tele2.

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