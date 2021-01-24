Каир, , 17:28 — REGNUM Власти Египта намерены в скором времени зарегистрировать три вакцины от COVID-19, в том числе российского производства. Об этом 24 января заявила министр здравоохранения Египта Хала Зайд.

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«Мы предпринимаем шаги по регистрации трёх вакцин: китайской, британской и российской», — сказал Хала Зайд на брифинге.

Он уточнил, что в ближайшие дни власти Египта получат новые партии вакцин от COVID-19, также будут зарегистрированы новые препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Египте началась массовая вакцинация от COVID-19. В первую очередь вакцинация коснётся врачей и медицинских работников, чьим местом работы являются карантинные госпитали, а также больницы общего профиля.

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