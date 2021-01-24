Иерусалим, , 17:36 — REGNUM Окружной суд Тель-Авива приговорил бывшего мэра Ашкелона Итамара Шимони к четырем годам тюремного заключения после признания его виновным в коррупции, передает Times of Israel 24 января.

В 2019 году Шимони был осужден за взяточничество, злоупотребление доверием и отмывание денег после того, как ему было предъявлено обвинение в получении взяток во время работы мэром прибрежного города.

Его также обвинили в налоговом мошенничестве. Обвинения в сексуальных домогательствах против него были сняты, он также был оправдан по обвинению в использовании медийного прикрытия для выставления себя в выгодном свете.